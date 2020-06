In questo periodo se lo stanno domandando in tanti: dal prossimo 30 giugno, scadenza naturale di tutti i contratti della SerieA, dove giocherà Dejan Kulusevski?Noi de IlBiancoNero,lo abbiamo chiesto pure ai nostri utenti attraverso un sondaggio , che ha dato questi risultati:, il restante 40% gli lascerebbe finire la stagione al Parma.Quel Parma che, a gennaio scorso, si rifiutò di privarsi del giocatore (specifichiamo: non di sua proprietà) e ancora oggi vorrebbe trattenerlo fino al termine della stagione. Perché, è il ragionamento fatto dal DS dei ducali Daniele Faggiano, “è vero che il giocatore ce lo abbiamo in prestito, ma se non è finito il campionato deve continuare a rimanere un giocatore del Parma”.La normativa FIFA stabilisce, in linea generale, che i contratti decorrono dalla data di tesseramento fino alla fine della stagione. Essendo stata quella in corso prolungata al 20 agosto, il Parma ritiene quindi di potersi tenere Kulusevski fino a quella data.La FIGC, col presidente Gravina, aveva annunciato una delibera in tal senso, ma ad oggi non ce n’è traccia. Anche avesse tracciato delle linee guida, non avrebbe potuto entrare a gamba tesa in una trattativa privata tra le parti, in questo caso Atalanta, Parma e Juventus.Lui che, a gennaio, bloccò il passaggio dello svedese in bianconero facendo valere i propri diritti sul prestito. Che scadrà il prossimo 30 giugno.Se Paratici decidesse di prendersi il giocatore, non esisterebbe nessun cavillo della normativa FIFA al quale appellarsi. Perché la Federazione Internazionale si è limitata a “proporre” una proroga ai singoli contratti, non l’ha imposta.Restano quindi da capire le intenzioni della Juventus:Anche solo per scongiurare al giocatore possibili infortuni, e non ritrovarsi magari a settembre con un nuovo acquisto già fermo ai box.Tra l’altro, il 30 giugno scadono in automatico pure le assicurazioni stipulate dai singoli calciatori con le agenzie, e il calciatore dovrebbe rinegoziarla. Per carità, lo svevo-macedone potrebbe pure rinnovarla pur di continuare a giocare, ma è una decisione che non potrà prendere da solo ma insieme al nuovo proprietario del suo cartellino. E non col Parma, che non lo è nemmeno mai stato.Da noi in Piemonte (e non solo qui, mi pare) si dice “chi la fa, l’aspetti”.