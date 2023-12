Allegri che continua a dire che l’obiettivo della sua Juve resta quello di tornare la prossima stagione a rigiocare la Champions, oppure Inzaghi che tiene aperti tutti i fronti senza puntarne nemmeno uno? Limitandoci al campionato, entrambi scaricano la pressione sull’altro:Di sicuro menteche sta inseguendo questa benedetta seconda stella da quando è arrivato all’Inter e, per un motivo o per l’altro (compresi degli errori suoi), finora non è riuscito a centrarla. Questo potrebbe/dovrebbe essere l’anno buono perché, obiettivamente, ha a disposizione la rosa più forte della Serie A, trainata da un Lautaro capocannoniere e con una consapevolezza dei propri mezzi superiore alle precedenti due stagioni.Mente però anche, quando dice che i 36 punti totalizzati finora dalla sua squadra non basterebbero nemmeno per salvarsi e che non servono a nulla, perché sono quelli che lo tengono appiccicato all’Inter e in corsa per uno scudetto che lui non si azzarda a pronunciare in pubblico, ma - statene certi – pronuncia eccome a porte chiuse dentro lo spogliatoio, altrimenti non si spiegherebbe il caloroso abbraccio a ciascun componente della squadra dopo la vittoria col Napoli.E ci credono eccome pure alla Pinetina, come confermato da quel selfie della squadra dopo averne rifilati 3 in casa dei Campioni d’Italia. Eppoi ci sono le parole inequivocabili del presidente, sparito per mesi causa problemi giudiziari irrisolti e in continua caccia di prestiti, è ricomparso – seppur solo attraverso un video messaggio – alla festa natalizia del club, dove ha fissato l’obiettivo: la seconda stella. Imprescindibile.Deve ridarne talmente tanti al fondo Oaktree - da liquidare a giugno - che sta provando a farsene prestare da Sixth Street e Ares Management. Marotta e Ausilio dovranno quindi continuare ad ingegnarsi per eventuali rinforzi, cedendo qualcuno. Ma chi? Al momento all’Inter sono tutti indispensabili.Alla Continassa, invece, con il nuovo aumento di capitale si rimetterà definitivamente a posto lo sconquassato bilancio delle annate precedenti e si potrà far ripartire il club in tranquillità.