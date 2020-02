Ancora non è ufficiale ma tutti i segnali lasciano pensare che Juve-Inter si giocherà regolarmente domenica sera all'Allianz Stadium, ma a porte chiuse. Una sceltain un momento tanto complicato per il paese. Come ha detto anche il presidente Andrea Agnelli, la priorità è la salute. ​"Giusto per chiarezza, l'ordinanza in Piemonte vige fino a sabato. In questo momento la partita si svolge regolarmente allo Stadium con il pubblico. Valutiamo l'evolversi della situazione e laddove ci fosse il posto di giocare a porte chiuse sappiamo che questa nell'interesse generale è la scelta giusta". Tutto vero, tutto giusto. Ma giocare il big match a porte chiuse è un vero vantaggio per Conte.