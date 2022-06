Le parole di De Ligt, la situazione di Cuadrado. Negli ultimi giorni la Juventus è al centro di nuovi casi di mercato, con il colombiano che potrebbe partire visto il mancato accordo sul rinnovo al ribasso, mentre l'olandese ha parlato di futuro e soprattutto di progetto. Vuole una squadra vincente e che punta ad essere tra le migliori al mondo, giustamente. Eppure qualche critica per lui è arrivata, insieme allo spauracchio per un futuro che rischia di non vederlo più in bianconero.



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ne parla così nel suo ultimo video: