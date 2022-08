"Meno male che questa partita l'hanno giocata a porte chiuse. Era un'amichevole, è vero, ma era l'ultimo test prima dell'inizio della stagione, contro una squadra di livello che è sembrata molto più in condizione. L'Atletico Madrid ha dominato per tutto il match, mentre la Juve è apparsa come quella dell'anno scorso, priva di idee ma soprattutto fuori condizione. La squadra non corre, lo avevamo già notato in America soprattutto nella sfida con il Real Madrid: zero tiri in porta, stavolta uno fatto da Miretti al 56', per il resto solo gol presi. Questa Juve lascia in apprensione in vista dell'esordio in campionato con il Sassuolo...".



Il commento integrale nel video a cura del nostro direttore editoriale Marcello Chirico