di Marcello Chirico

Il campionato tra poco dovrebbe riprendere. Dal 4 maggio con gli allenamenti, poi con le partite. Non sono normali però le idee che circolano in federazione. L’ultima, quella di far giocare le squadre del Nord, maggiormente colpito dal coronavirus, compreso la Juve, al Sud. E per i bianconeri la città scelta è Napoli! Ma vi sembra normale?



Per il protocollo proposto dalla federazione, nei centri sportivi si vivrebbe in una bolla, entrerebbero poche persone, solo staff tecnico e dirigenti. E poi li fanno giocare da un’altra parte? Si rendono conto del costo delle trasferte? Vi rendete conto dello stress di trasferte continue? Gravina ha mille idee, ma è strattonato da troppe persone. Gravina, ti sembra giusto favorire in maniera così smaccata la Lazio? Se tutti quelli del nord si spostano, con lo stress del caso, e la Lazio invece sta a Roma, dove giocherebbe le proprie partite in casa, e poi farebbe trasferte “comode”, veloci, vicino casa. Non pensate che ne trarrebbe giovamento? Non è già abbastanza falsato questo campionato? Poi la Juve proprio a Napoli dovrebbe giocare? Ma che idee vi vengono?