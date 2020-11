12







di Marcello Chirico

Al di là del 4-1, che è un ottimo risultato, la prestazione non mi ha pienamente convinto. Partenza ottima, primi venti minuti giocati alla grande. Poi? Poi si è disunita, la Juve. Ha iniziato a perdere terreno, concedendo 16 tiri in porta oltre al gol subito.



Cosa vuol dire? Che la Juventus è andata in barca, lasciando spazio tra le linee. Inutile girarci intorno: la squadra di Pirlo ha subito, pure seriamente. Dimostrando anche e soprattutto quanto abbiano pesato le assenze in queste settimane tribolate, Ronaldo in primis. Spesso sento dire che si può fare a meno di CR7: no! Assolutamente non si può fare a meno di Cristiano Ronaldo. Non sarà una squadra costruita su CR7, ma è fondamentale e ti svolta la partita.



Guarda il commento qui in basso.