Nella serata di ieri è arrivata la notizia di un ulteriore rinvio dell'della, posticipata dal 23 novembre al. La situazione non è piacevole, nè a livello finanziario nè dal punto di vista del clima che si respira, sembra esserci abbastanza agitazione. Tra un mese non ci saranno dimissioni di massa, ma le criticità non mancano. E la fiducia nel lavoro svolto in questi anni dall'attuale Consiglio di Amministrazione è ai minimi storici. Il momento, anche alla luce dei numeri del bilancio, non è di certo facile. Cambierà qualcosa?