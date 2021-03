6







di Marcello Chirico

Non c'è tanto da aggiungere rispetto a quanto è stato detto subito dopo la partita. Restiamo arrabbiati. E voglio capire: dove si va? E non voglio sentirmi dire di piantarla, dopo nove anni li abbiamo ringraziati e venerati, ma come si fa in tutte le aziende - e anche nelle migliori famiglie - si parla e ci si confronta se qualcosa non va.



Non decidete voi chi sale sul carro! Ci siamo tutti e ognuno fa le sue considerazioni. Voglio capire dove sta andando questa società, a me sembra che il progetto sia stato il mantenimento di una squadra con crepe abbastanza evidenti. Si è vinto con Sarri, sì. Ma non esattamente in scioltezza.



Ecco, che il centrocampo fosse scarso si era capito già l'anno scorso. E quest'anno è arrivato un buon centrocampista che è McKennie, privandosi di Pjanic e Matuidi, non gli ultimi arrivati, prendendo Arthur. Già, Arthur. E non per l'errore: è tutto l'anno che non mi convince! E la Juve un centrocampo continua a non averlo...



