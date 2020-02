Verona-Juve, una giornata da dimenticare per la Juventus. Nel commento di Marcello Chirico c'è tutta l'amarezza di una sconfitta che non fa solo male al morale, ma anche alla classifica. "Ricordate cosa diceva Antonio Conte parlando di possibilità scudetto per l'Inter? Che ne avrebbero avute solo se quelli lassù si fossero incartati. Ecco, ci siamo incartati", le parole di Chirico. Che continua la sua battaglia contro i creduloni a tinte bianconere: "Ora direte che ce l'ho con Sarri, ma è da tre giornate che vedo lo stesso schifo...".



