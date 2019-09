di Marcello Chirico

Un due a zero, senza patemi e senza ansie, nonostante un primo tempo giocato male. La Juve vince e alla lunga convince pure, perché dopo 45' di spazi stretti e giocate difficili trova le misure per penetrare nella difesa della Spal con continuità, trovando il secondo gol con Ronaldo, dopo la meraviglia firmata da Miralem Pjanic. Altri tre punti, fondamentali per la corsa allo scudetto, nella settimana che porterà alla sfida contro l'Inter, ottenuti poi in un pomeriggio non semplice, visto che la squadra di Semplici ha provato ad alzare il muro e per quasi tutti i 90' è stata Berisha e catenaccio. Pochissimo altro.



I migliori e i peggiori della gara, poi i temi di Juve-Spal e l'avvicinamento all'Inter: tutto nell'ultimo video di Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero,com.