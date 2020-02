di Marcello Chirico

Zero tiri in porta, mai pericolosa, mai convincente. La Juve perde a Lione, contro una squadra settima in Ligue 1, e perde meritatamente. Un primo tempo senza aver fatto niente, un secondo di possesso ma senza occasioni: un primo capitolo che, se ripetuto, vorrebbe dire eliminazione. Senza storie. La squadra non segue Sarri, non ne ha preso i concetti e non ha un gioco. E questa voce è arrivata... Un ko clamoroso, brutto e che crea grandi difficoltà anche per il ritorno.



Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBiancoNero.com, ha commentato la deludente sconfitta della Juventus a Lione nella gara d'andata degli ottavi di Champions League. Ecco il video: