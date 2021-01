1







di Marcello Chirico

Una vittoria importante, su un campo difficile. Dove, vi ricordo, l'Inter aveva pure perso... L'avversario si è difeso bene, la Juve avrebbe dovuto chiudere la partita prima ed è caduta nel solito errore. L'ha fatto nel finale, con una buona prestazione del centrocampo, da Bentancur a Rabiot.



Insomma, una buona partita. Pur senza rigori. Lo sapete, no? Alla Juventus non li danno, anche se entra in area di rigore tanto quanto il Milan, che ha il triplo dei penalty rispetto ai bianconeri.



Ronaldo non è stato brillantissimo: l'aria di montagna non gli ha giovato. Chiellini, invece ha semplicemente giganteggiato: he's back!



Guarda il commento nel video qui in basso...