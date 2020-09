11







di Marcello Chirico

Qualcosa si muove sul fronte attaccanti. Ed è qualcosa di significativo, perché nella giornata di ieri Roma e Napoli hanno trovato l’accordo per il passaggio in giallorosso di Arek Milik. Un tassello importante, perché finalmente si sbloccherebbe l’impasse per Dzeko, che adesso sarebbe libero di sposare la Juventus con cui ha già l’accordo contrattuale. E questo vortice di mercato, che fine fa Luis Suarez? L’attaccante è fuori dal progetto del Barcellona, sta trattando la buonuscita e in settimana sosterrà il test per l’idoneità alla lingua italiana, con lo scopo di ottenere il passaporto del nostro Paese. Iter necessario per sbarcare nella Torino bianconera. Come si comporterà la dirigenza bianconera? Ecco l’analisi del direttore editoriale Marcello Chirico.



