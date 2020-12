Ieri sera la Juventus ha vinto e convinto contro la Dinamo Kiev nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Non c'è da esaltarsi troppo, chiaramente, data la caratura dell'avversario. Segnali positivi da Ronaldo e compagni sono arrivati, ma in ogni zona del campo ci sono piccole note dolenti da aggiustare, dai posizionamenti difensivi alla velocità d'impostazione dalla cintola in su...

Ecco il punto su Juve-Dinamo da parte di Marcello Chirico, direttore editoriale de Ilbianconero.com: un'analisi dei singoli e collettiva, reparto per reparto