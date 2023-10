Ed è andata bene. Per fortuna Szczesny ha fatto una paratona sull'unico tiro del Milan, e la partita si è messa in maniera perfetta per la Juventus. Allegri l'aveva immaginata così: e in oltre 100 minuti, la Juve ha saputo tenere.



Cosa vuol dire questo successo? Basta guardare la partita. Con le assenze che avevano i bianconeri, vincere così a San Siro è praticamente un'impresa. Questo vuol dire che la Juventus è diventata da scudetto? Per me ancora no, non lo è. Però è un successo che pesa, firmato da Locatelli. Dallo stesso "figlio ripudiato" dal popolo milanista. Non è una casualità...



