La partita di ieri vinta per 2-1 dalla Juventus sull'Udinese, per il rotto della cuffia, ha messo in mostra una squadra di Pirlo davvero deludente, che si è salvata grazie al colpo di coda finale. Un match che si è disputato anche fuori dal campo, con le scenate di Fabio Paratici a bordocampo e di Pierpaolo Marino ai microfoni di Sky dopo la gara. Insomma, una sfida tesa e dai pochi promossi e tanti bocciati.

Qui di seguito potete gustarvi per intero tutti i voti e le opinioni su Udinese-Juve di Marcello Chirico , direttore editoriale de IlBianconero.com: