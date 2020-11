9







di Marcello Chirico

Ci risiamo. La Juve non decolla. Il pareggio di Benevento è un passo indietro dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. La squadra non gira, l'allenatore non riesce a imporsi. Tempi duri per Andrea Pirlo: l'ultima volta che i bianconero totalizzavano cinque pareggi nelle prime nove giornate era stato 19 anni fa. I numeri parlano chiaro, c'è bisogno di una svolta invocata dallo stesso allenatore. Il tempo per gli esperimenti è finito, ora bisogna fare sul serio. Perché "i punti persi iniziano ad essere tanti" come ha detto l'allenatore nel post partita di Benevento.



Qui sotto il commento del direttore editoriale Marcello Chirico