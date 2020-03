Come ogni giorno, anche oggi sulla nostra pagina Instagram alle 18.30 abbiamo fatto l' "#aperitivobianconero". L'ospite di oggi pomeriggio era il nostro direttore editoriale, che ha fatto il punto sull'allenatore e su quello che potrebbe essere il mercato bianconero: "Io non penso che Guardiola e Zidane possano essere l'alternativa a Sarri per il prossimo anno.. Si rischia di fare la fine di quest'anno che si sta continuando a pagare Allegri per un ingaggio di 8 milioni. Lui così si cerca una squadra con calma, senza fretta, e gliela fa pagare al club. Ecco perché al momento la vedo dura trovare un sostituto di Sarri, a meno che non trovino un accordo tra allenatore e società.si fa difficoltà ad avere una continuità di gioco, ma la Juve è ancora in corsa su tutto, al di là della Supercoppa sulla quale ci si può passare sopra".- "Con tutti l'affetto e la stima per Higuain, serve un centravanti che faccia gol. Poi bisogna rinforzare anche il centrocampo perché è il reparto più debole.. Ci manca un terzino sinistro come alternativa ad Alex Sandro e bisogna vedere come si riprenderà Chiellini, ma credo che anche al centro qualcosa bisognerà fare, nonostante. Non credo che però sarà un mercato facile: la Juve non ha un bilancio roseo, e con tante plusvalenze da fare servono alcune cessioni. Non mi sto riferendo a Dybala, che è il miglior giocatore della rosa insieme a Ronaldo".ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI