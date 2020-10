Sembra sempre più probabile l'arrivo di Federico Chiesa alla Juventus. Ma perché la scelta è caduta sull'esterno della Viola, già sfiorato un anno fa? La domanda sorge spontanea e il nostro direttore editoriale, Marcello Chirico, prova a sintetizzarla così: "Si sposa perfettamente con il tipo di gioco che vuole attuare Pirlo, tutta ampiezza ed esterni larghi". Dovrebbe infatti rientrare in quest'ottica l'acquisto di Chiesa, per il quale i bianconeri stanno provando a liberare un posto. Ecco, quale? Quello ora occupato da Douglas Costa, che invece Chirico terrebbe: "Farei fuori altri, e sapete di chi parlo"



Il vero problema però è il prezzo: "Solo Chiesa costa 60 milioni? Vuoi vedere che Commisso..."

