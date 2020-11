di Marcello Chirico

Una grande delusione, un vero peccato. Due punti lasciati a casa dopo la partita probabilmente migliore della Juventus in questa stagione. L'avversario era forte, irriducibile, ha lottato fino all'ultimo pallone: proprio quando hai pensato che la partita fosse finita.



Per come ho vista statica la difesa, sembrava che tutti stessero lì a guardare, come a dire: 'E questo dove va?'. E due punti fondamentali sono sfumati così, perché le partite si giocano fino al minuto 100. La Juventus meritava l'impresa, anche se la Lazio non ha demeritato il pari. Le occasioni principali però le hanno avute i bianconeri, che non sono stati spietati. Molte volte, il dettaglio ha fatto la differenza: non l'hai chiusa? Allora vieni castigato.



Ah, è anche vero che Pirlo ha sostituito i tre migliori: si è schiacciata e ha concesso terreno alla Lazio. Quando te li tieni sempre lì, nella tua metà campo, è chiaro che prima o poi un rimpallo, un dribbling, possa cambiare tutto. Ultima domanda: perché Inzaghi cambia la partita con Caicedo e Pirlo non ci riesce con Dybala? Guardate il video qui in basso...