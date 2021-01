7







di Marcello Chirico

La Juve vince, ma in 120' e con fatica. I bianconeri rischiano contro il Genoa in una sfida con tante riserve in campo. Dopo 23' la partita era praticamente chiusa, ma la Juve ha avuto un altro calo, il solito, e ha rimesso tutto in gioco. Pirlo non riesce a risolvere questo problema, questo rilassarsi in continuazione e anche con giocatori diversi in campo. E allora, come si fa?



Marcello Chirico nel suo video editoriale di oggi parla così della sfida di Coppa Italia: