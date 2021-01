La Juventus si è qualificata agevolmente per le semifinali di Coppa Italia sconfiggendo la Spal, squadra di Serie B, per 4-0 all'Allianz Stadium, con le reti di Morata (rigore), Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Un match facile sulla carta, ma che per essere condotto in porto senza patemi dev'essere affrontato col giusto spirito. E così ha fatto la Juve, che le prossime settimane se la vedrà con l'Inter.



Il direttore editoriale de Ilbianconero.com Marcello Chirico, però, ce l'ha con qualcuno in particolare: Ivano Pezzuto, arbitro del match.

Il motivo? Scopritelo nel video!