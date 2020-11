7







di Marcello Chirico

Stasera esiste un solo un verbo per la Juventus, vincere. Infatti, con il successo contro il Ferencvaros, la squadra di Pirlo metterebbe le mani sul pass per gli ottavi di finali di Champions League. Ma solo ad una condizione, ovvero la vittoria del Barcellona in Ucraina contro la Dinamo Kiev, cosa non così scontata alla luce dei tanti assenti in casa blaugrana. Uno su tutti? Leo Messi.



Di questo e molto altro, come il dubbio proprietari in casa Milan, parla Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, nel video flash pre partita: