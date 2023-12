Buone feste! La Juventus regala ai suoi tifosi un sereno Natale con la vittoria per 2-1 contro il Frosinone. Tuttavia, è impossibile non notare l'atteggiamento sbagliato all'ingresso in campo nel secondo tempo, ripetendo il copione visto a Genova. Il debutto da titolare di Yildiz è stato eccellente, sottolineando la necessità di dar gli spazi che merita. Vlahovic ha fatto bene, ma è fondamentale considerare questa rete come un nuovo inizio, senza dimenticare gli errori passati.



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, commenta a caldo questo importante risultato, offrendo un'analisi dettagliata della performance della squadra.