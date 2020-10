1







di Marcello Chirico

In campo? C'era solo il Barcellona, che ha annullato una Juventus spogliata di certezze e senza nessuna capacità di cambiare marcia. Per Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, i blaugrana hanno "fatto ciò che volevano". Gli uomini di Pirlo hanno provato a mantenere un passivo basso, poi la sciagurata entrata di Bernardeschi: "Ma che fallo ha fatto? Come si può travolgere in quella maniera Ansu Fati?", lo sfogo del nostro Marcello.



Zero tiri in porta, anzi tre: quelli dei gol di Morata. "L'unico vivo tra i bianconeri, e almeno stavolta i rigori sono stati annullati giustamente. In Europa ci mostrano perché è fuorigioco", risponde ancora Chirico. Insomma, una pessima Juve. Ed emergono pure le magagne dell'ultimo mercato: il centrocampo è il reparto peggiore, "chi vi gioca oggi non è all'altezza". Ascoltate lo sfogo di Marcello Chirico nel video qui in basso!