. È la parola scelta dal presidenteal termine della gara con il Maccabi e con la quale ha sintetizzato non solo l’ultima, squallida prestazione della squadra (ormai fuori dalla Champions) ma anche il momento attraversato dalla. Un periodo nero, iniziato già la scorsa stagione e che si sta trascinando a quella in corso senza trovare soluzione.Ecco, ma chi dovrebbe vergognarsi di più? Tutti, nessuno escluso. Perché la Juventus di questo momento storico è un casino generalizzato, a 360 gradi., perché loro scendono in campo e sono i principali attori di ciascuna partita, ed ogni loro prestazione è peggiore di quella precedente. Il copione è sempre il medesimo: squadra priva di stimoli e di idee, svogliata, che commette errori tecnici a catena, incapace di reagire così come di costruire gioco, trame offensive, occasioni da gol. Una rosa vuota, in grado di produrre il nulla., perché preparano i giocatori per ogni singola partita, li allenano e li organizzano, e se sul terreno di gioco la squadra non si comporta seguendo il piano gara deciso da tecnico e staff la responsabilità ricade pure su di loro, incapaci di far fare ai singoli giocatori ciò che avevano deciso in allenamento. Così come deve essere l’allenatore a trasmettere stimoli, motivazioni, concentrazione ai propri calciatori e a liberarli dalle paure (ammesso ne abbiano). Così com’è sempre lui, insieme ai suoi preparatori, a decidere i metodi di lavoro per farli correre e rendere al meglio durante il match. Se non ci riesce,Non può limitarsi a pronunciare la parola vergogna nemmeno il presidente se poi, a questa vergogna, non seguono decisioni drastiche da parte della società, non limitate ad unpunitivo di 3 giorni prima del. Ingenuo pensare che in 72 ore si possano risolvere problemi sedimentati nello spogliatoio da quasi 2 mesi e che hanno compromesso una stagione già ad ottobre., e il buco da 250 milioni nel bilancio Juve – nonostante due aumenti di capitale – sta a fotografare gli errori di gestione commessi. Certo, c’è stato il Covid di mezzo con l’inevitabile contraccolpo finanziario, ma ci sono passate di mezzo tutte le società e qualcuna n’è uscita fuori comunque in maniera brillante. La Juventus no.Alla Continassa hanno cambiato tre allenatori in 4 anni insieme a figure apicali della società, fatto unpoi ceduto a quattro euro per disperazione non essendo riusciti a preventivarne la fuga, acquistato, provato a far saltare niente meno che un colosso come la UEFA organizzando una rivolta quasi senza esercito e per la quale il club sta pagando ora in termini politici. Per finire, la scorsa estate è stata fatta – in sintonia con l’attuale allenatore – una campagna acquisti con lo scopo di rendere nuovamente competitiva la rosa, ma i risultati finora sono peggiori di quelli della scorsa stagione.Tutto questo è palese ed evidente alla stragrande maggioranza di tifosi ed osservatori esterni, ma. Un comportamento figlio di una, ai vertici così come in panchina, che non porterà a nulla di buono.