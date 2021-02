1







di Marcello Chirico

Con questa sconfitta si può dire addio al decimo scudetto di fila. Non ci credevo molto, era rimasta una piccola speranza ma credo che le possibilità ora siano praticamente azzerate.



La Juve stasera non ha giocato una grandissima partita, un tempo l'ha giocato male pur avendo il possesso palla. Nella ripresa, l'assalto. Ma con 11 giocatori nell'area diventa molto complicato.



Insomma, non è stata una Juventus brillantissima. Tutto però ruota attorno al rigore concesso al Napoli: l'unico tiro in porta. Un rigore per me MOLTO generoso, MOLTO dubbio. Ecco perché...



Guarda il video di Marcello Chirico qui in basso.