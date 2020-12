17







di Marcello Chirico

Andrea Pirlo sorride. Perché la Juventus vista oggi contro il Genoa si avvicina sempre più alla sua squadra ideale: mentalità offensiva e verticalizzazioni, un po' di fatica nel primo tempo ma dopo la Champions è anche normale. Dybala, soprattutto. L'argentino si è sbloccato con il primo gol in campionato e dopo il gol è corso ad abbracciare l'allenatore. Per Paulo può essere un nuovo inizio. Poi la doppietta di Ronaldo che ha trovato il modo migliore per festeggiare la centesima presenza in bianconero: 3-1 per la Juve e tutti a casa. Ma forse a qualcuno è sfuggito qualcosa...



Il direttore editoriale Marcello Chirico commenta a caldo la vittoria col Genoa