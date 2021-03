2







di Marcello Chirico

Questa vittoria, la squadra l'ha cercata, voluta e portata a casa: molto bravi! E bravo anche Pirlo: non è vero che c'è autogestione, i giocatori lo seguono. Abbiamo visto persino Danilo play basso davanti alla difesa, Bernardeschi terzino e Alex Sandro centrale.



La Lazio è partita molto bene, poteva fare anche il secondo gol - grande Szczesny - e sminuire la vittoria bianconera con lo smarrimento biancoceleste, semplicemente, non è giusto: stessa storia con l'Inter, come mai lì hanno lodato i nerazzurri?



Sull'assenza di Ronaldo, tutti ci siamo preoccupati. Ma dovevamo stare solo attenti a ciò che aveva detto Pirlo in conferenza: l'aveva di fatto anticipato. Ecco: abbiamo bypassato pure la dipendenza da Cristiano e sono arrivati addirittura tre gol, con il rigore finale. A proposito di rigore: sull'1-0, quel rigore andava dato. Ora parlerete di regole, dei rimpalli, di tutto: ma se c'è uniformità di giudizio, il rigore va concesso.



Cosa faceva Di Bello al Var? Perché non è intervenuto? Queste regole non le conosce più nessuno! E ci diranno che le regole sono cambiate ancora...



