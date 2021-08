Non solo Locatelli, non solo Pjanic e tutto il mercato. In casa Juve si pensa anche al campionato, da vincere nuovamente dice Allegri, che inizierà tra meno di una settimana. Domenica l'esordio ufficiale della stagione contro l'Udinese, con l'obiettivo chiaro e una situazione ancora da delineare, anche e soprattutto in termini di concorrenza. Atalanta, Milan, Napoli, Roma e... Inter, nonostante le tante defezioni.Io sono assolutamente d'accordo, ma so che molti juventini lo hanno attaccato ricordandogli che nel 2006 chi furono meschini e mediocri furono i tifosi dell'Inter,Non pagarono allora e non hanno pagato nemmeno quest'anno, gli stipendi s'intende. Un momento da ricordare bene...Il commento completo di Marcello, direttore editoriale de ilBianconero.com, nel VIDEO: