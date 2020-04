Questa quarantena non è poi del tutto così noiosa.Totti ha rivelato di essere stato sull’orlo della separazione con Ilary a causa di un gatto, Cannavaro ha fatto chiarezza su come andarono veramente le cose nel suo trasferimento dall’Inter alla Juventus,Questo e altro ancora. In questi divertenti siparietti social, l’Inter è spesso protagonista.Come nella recente chiacchierata tra“Un pazzo” lo ha definito in un’altra conversazione Moriero, pure lui all’Inter in quelle stagioni. Oggi il nigeriano dovrebbe avere 46 anni,Se lo sono domandati pure Bobo e il Fenomeno, arrivando alla conclusione che ne avesse più di quelli dichiarati.Loro ci hanno riso sopra, ma da ridere c’era davvero poco.All’ex clivense Luciano Siqueira de Olivera, detto Eriberto, costò la squalifica di un anno - poi ridotta a 6 mesi con ammenda - da parte della giustizia sportiva.All’epoca della sua militanza interista, qualche dubbio sull’età del nigeriano serpeggiò nell’ambiente, però il caso non finì mai sotto la lente d’ingrandimento della procura federale. A2 riaprirlo fu nel 2013 l’ex presidente del Partizan, Zecevic, che lo ebbe in rosa dal 2002 al 2004, confermando la falsa età del giocatore, confessatagli dallo stesso interessato.Adesso, però, c’hanno pensato Vieri e Ronaldo a riaprire la questione, con l’aggiunta di un particolare non trascurabile. Un paio di mesi fa West è stato intervistato dalla Gazzetta, e in quell’occasione Taribo non ha mancato di tornare sul campionato del ’98,In quelle “certe cose” di sicuro il nigeriano non contempla la sua dubbia età anagrafica, sulla quale sospettavano i suoi stessi compagni di squadra, oltre all’acclarato passaporto falso di Recoba, che – per “le pressioni esercitate da destra, da manca, dall’alto e dal basso” come dichiarato dall’allora procuratore federale Porceddu –Per Taribo West e tanti altri giocatori e dirigenti interisti dell’epoca, la stagione ‘97/98Punti di vista.ANDROID --> SCARICA QUI iOS --> SCARICA QUI