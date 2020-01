Il calcio di rigore non concesso all'Atalanta contro l'Inter per il placcaggio di Lautaro Martinez su Toloi è il grande tema del giorno. La grande polemica innescata soprattutto dai tifosi della Juve che ricordano ai cugini "onesti" che pure loro qualche scheletro nell'armadio ce l'hanno. Gli errori arbitrali ci stanno nel calcio ma alcuni vengono considerati in maniera diversa dagli altri. A parti invertite ci sarebbero stati titoloni sui giornali e accuse di ogni tipo verso la squadra bianconera. Ora che c'è l'Inter di mezzo si può parlare sì, ma con moderazione. In fondo loro sono quelli onesti...Che dire poi dell'utilizzo del VAR?