Ormai possiamo dirlo con assoluta certezza, e non è una gufata: l'Inter vincerà lo scudetto e guadagnerà anche l'agognata seconda stella. Anche se, a dirla tutta,Ma quanto tempo ci ha impiegato l'Inter per raggiungere il ventesimo scudetto?Praticamente ai nerazzurri è servito più di mezzo secolo, per arrivare alla seconda stella. E la terza? La attendono per il 2080. Mentre gli juventini hanno già visto la terza e probabilmente vedranno la quarta.E la Champions? Fate un po' i conti...