Il nostro direttore editoriale Marcello Chirico ha parlato del famigerato Inter-Juventus del 2018, quello della mancata espulsione a Pjanic di cui si parla ancora a oltre tre anni di distanza, su Calciomercato.com: "Si insiste pervicacemente sull’episodio Pjanic/Rafinha ma non si capisce perché, nella stessa partita, a nessuno – Le Iene comprese – interessi sapere come mai, all’inizio del 2° tempo, non venne concesso da Orsato un rigore netto su Matuidi, prima urtato da Skriniar e poi atterrato da Cancelo. Risposta semplice semplice: sarebbe stato un penalty a favore della Juventus, come tale non importa sapere per quale motivo il VAR non intervenne, nonostante in quel caso il protocollo glielo avrebbe consentito. Pecoraro non chiese l’audio su quell’episodio, le tv non montarono lo stesso casino fatto per Pjanic e quell’episodio finì nel dimenticatoio. Non interessava a nessuno approfondire..."