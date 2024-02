Siamo alla vigilia dell'attesissima partita.Domanda diretta a entrambi gli allenatori. La sensazione? E' che ai due tecnici andrebbe bene non perdere. Non che firmino per un pareggio, ma certo a Simone Inzaghi andrebbe benissimo il pari.Allegri ha detto che la squadra sta bene, ma la rosa avrà metabolizzato il pareggio dell'Empoli? Allegri ha fatto capire questo.Se ha voglia di andarsela a giocare, la mia sensazione è che la Juve non la perderà. Sentendo Max, ho maturato proprio quest'idea: se dovessero addirittura vincere i bianconeri, allora cambierebbe tutto lo spartito del campionato.Chiudo con l'affaire Allegri su questo ha risposto : è fondamentale, è un leader dentro e fuori dal campo. Parole che fanno capire il lavoro sul rinnovo, che non vuole mollarlo ai nerazzurri.