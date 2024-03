Questo non è rosicare, come dicono. Si tratta solo di dire le cose come stanno:E in manieraC'è un episodio a partita per i nerazzurri, anche con gli arbitri richiamati al Var, come accaduto nella gara con il Genoa. E invece...L'Inter è forte, ma magari senza quel rigore magari la partita non la vince, così come non avrebbe vinto a Napoli, a Firenze, col Verona. L'Inter è forte in campo, ma probabilmente anche nelle istituzioni sportive. Altrimenti in Parlamento sarebbero già fioccate le interrogazioni parlamentari...