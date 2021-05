La notizia del giorno in casa Juventus è naturalmente l'addio da direttore sportivo di Fabio Paratici, colui che ha contribuito in maniera decisiva a costruire il ciclo bianconero del decennio, specialmente in tandem con Beppe Marotta, e che però nelle stagioni più recenti è stato uno dei principali responsabili delle scelte societarie che hanno portato alla difficile annata appena vissuta dalla Juve.



Nel video qui di seguito, potete ascoltare una rapida ma esauriente analisi sull'operato di Paratici da parte di Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, :