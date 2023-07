. Sembra un’offesa, invece è la definizione giuridica data da Procuratore, Avvocato e Sostituto generale della Corte di Cassazione ai magistrati di Torino che hanno indagato sulla Juventus nell’ambito dell’inchiesta Prisma.(false comunicazioni al mercato, ndr) competono al Tribunale del luogo da cui è partita la notizia: la Consob, ovvero Borsa Valori, e quindi Piazza Affari, ovvero Milano. Lì dovrà quindi essere trasferito il processo, come del resto chiedevano fin dall’inizio gli stessi legali di Madama.Dopo l’archiviazione del caso sulle false fatturazioni da parte della Corte dei Conti, ecco ottenuto un altro punto a favore della Juve.Perché a Torino i magistrati si siano così ostinati a voler portare avanti lo stesso un’inchiesta sui conti bianconeri, pur consapevoli del rischio che gliel’avrebbero potuta sottrarre, lo aveva chiaramente fatto capire uno di loro (considerando che Prisma non è stata l’unica indagine aperta in questi ultimi anni dalla Procura torinese nei confronti del club bianconero e di Agnelli.soprattutto se i magistrati piemontesi troveranno sponde nei colleghi milanesi, che quando dovettero esprimersi in passato su capi d’accusa analoghi non condannarono nessuno, e archiviarono.Dovesse accadere anche stavolta, e non è così improbabile, la FIGC e la propria procura darebbero prova – per l’ennesima volta – di aver agito in modo incauto, arbitrario ed affrettato pur di giungere in breve tempo (4 mesi e mezzo) ad un giudizio “perentorio”, ma probabilmente sbagliato. Espresso sulla base di indizi di reato contestabili e raccolti da magistrati “incompetenti” (per giurisdizione), animati presumibilmente da uno spirito antijuventino., amante delle riverenze e molto meno delle critiche, dirà che la giustizia sportiva si muove su territori diversi e con regole differenti, in nome di un’autonomia che le consente di tutto, anche di condannare un club in assenza di norme specifiche (vedi sulle plusvalenze) ma usando accuse generiche (la slealtà). Il tutto in barba agli elementari principi costituzionali, e ricevendo al massimo qualche ovattato rimbrotto da parte del ministro dello sport, che ben si guarda dallo scalfire l’autonomia dei burocrati di via Allegri, espressione di quella stessa politica di cui lui fa parte.