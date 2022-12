Non sono mai stato negazionista sull’inchiesta Juve, e non lo sarò nemmeno ora, in quantose non talvolta espliciti ammissioni di colpa. Questo, però, che vada bene tutto e non si possa eccepire su nulla, quasi cheDa un certo punto di vista era pressoché scontato che la Procura federale riaprisse il procedimento sportivo sulle plusvalenze (chiuso ad aprile 2022), causa anche (soprattutto) il. Da sempre in via Allegri sono parecchio sensibili al sentire popolare, e non stanno facendo eccezione nemmeno stavolta: leggono, annusano l’aria e poi procedono.Ed infatti ecco il procuratore capo Chiné già al lavoro su quelli che lui ritienerispetto a quelle già giudicate e sentenziate in precedenza. Da ieri è già stata così recapitata ai club interessati la comunicazione della revoca di quelle decisioni e la parallela riapertura del processo sportivo.Avete letto bene: ai club. Quindi, non solo alla Juventus, ma anche a tutte le società che nell’ultimo triennio hanno fatto affari con lei e sulle cui transazioni gli inquirenti torinesi hanno sollevato dei sospetti. Sono laManca per esempio l’, così come il, entrambe citate nelle tante intercettazioni torinesi ma escluse da Chiné.Domanda lecita:E, come pare chiedere la stessa Juventus nel comunicato pubblicato subito dopo l’acquisizione dell’informativa federale, quali sarebbero gli elementi nuovi “sopravvenuti e rilevanti” tali da indurre la Federazione a riaprire il caso, considerata – a dire dei legali bianconeri - “la carenza dei presupposti” per l’impugnazione di un verdetto già emesso. La prova di dolo nell’alterazione dei bilanci? Tutta ancora da dimostrare dai pm torinesi. Lo stesso GIP del Tribunale subalpino, lette le medesime carte vagliate dal procuratore federale, aveva espresso in merito delle perplessità.Ci sarebbe poi un ‘ulteriore interrogazione da porre a Chinè, cioè questa:chiedendo persino un anno di reclusione per il presidente partenopeo De Laurentiis, altrettanto per quello atalantino Percassi (ancora l’Atalanta, anche qui) e l’ad brianzolo Galliani. In discussione ci sarebbero varie triangolazioni sospette di giocatori,oltre al famoso trasferimento dal Lille al Napoli di Osimhen.Il procuratore federale sostiene di aver esaminato gli atti istruttori dell’indagine Prisma e agito di conseguenza. Benissimo. MaL’ha richiesta? Non l’ha ricevuta?Perché è giusto fare chiarezza e approfondire sulle plusvalenze, ma a 360 gradi, e non con questa