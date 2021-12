La Juventus si trova in un momento non semplice dentro e fuori dal campo. Mentre mister Allegri prova infatti a trovare la quadratura del cerchio con la sua squadra, attorno alla Continassa gravita l'inchiesta Prisma, tra plusvalenze e carte misteriose su Cristiano Ronaldo. Ma cosa c'è di concreto al momento, cosa può rischiare la Juve, qual è la posizione di John Elkann in tutto questo, e quanto grandi sono le difficoltà del club bianconero?