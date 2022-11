Gli antijuventini di professione (tifosi e finti terzisti) si mettano tranquilli, parlo pure stavolta di, non vi preoccupate. Perché quanto si è verificato anon fa che confermare le mie convinzioni, e cioè che, viene interpretato a discrezione degli arbitri e, seguendo non si sa quale protocollo, pure quello pasticciato ancora più del regolamento. Quanto poi alla logica, all’AIA l’hanno abolita per decreto.Quindi, andando al sodo,, mi immedesimo in lui e lo capisco, mae, chi più e chi meno, n’è uscito con perdite. Stavolta è girata bene alla Juventus: prima volta su 14 giornate di campionato. Ma come disse Massimo Mauro, se la favorisce scoppia il casino. Com’è puntualmente avvenuto dopo Verona-Juve.Quelli che adesso gridano allo scandalo e si dicono disgustati per il mani dinon sanzionato, abbozzavano quando alla Juve annullavano i gol con. Quel Var di cui sono stati i principali sostenitori, da giovedì sera è diventato un mostro abominevole che rovina il calcio. Infatti lo è, ne ho abbondantemente scritto e continuo a ritenerlo tale,Ho visto assegnare rigori per molto meno, e sentire adesso reintrodurre dagli esegeti del regolamento l’intenzionalità, la distanza tra avversario e pallone, posizione della mano, deviazioni etc. riconferma che. Improvvisamente rispuntano pagine e postille del regolamento ignorate prima in casi analoghi: il mani di Danilo con l’Inter era accidentale ma punibile, quello di Danilo con il Verona è accidentale ma involontario.Al Bentegodi si è ripalesato il caso del “pallone inatteso” ed è stato negato un rigore che – considerati i tanti precedenti - appariva sacrosanto pure agli juventini.Per quanto mi riguarda,considerati i troppi errori clamorosi e inammissibili commessi, seppur a fronte dei tanti casi risolti di cui si vantano all’AIA. Ipotizzare però una soluzione radicale del genere fino all’altro ieri veniva considerata pura blasfemia:Da oggi, invece, è per quasi tutti. Quando la confusione è iniziata da Sampdoria–Atalanta, 1^ giornata di Serie A, con il gol misteriosamente annullato a Ciccio Caputo, ed è proseguita poi, come uno, giornata dopo giornata, partita dopo partita, errore dopo errore, fino al clamoroso mani di Danilo di giovedì sera.. La solita vecchia storia, ben sintetizzata da una frase che va ora per la maggiore sui social:. Inteso non in senso sportivo, bensì dei furti.Come raccomandava, già nel 2004, l’ex presidente federale Carraro proprio ai designatori arbitrali.Diciotto anni dopo, Verona è tornata ad essere fatale.