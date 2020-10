7







di Marcello Chirico

Deludente il risultato, ma non la prestazione. Primo tempo brutto, ma tante occasioni per una Juve che esce con un altro brutto pareggio, pesante per la classifica. Non bisogna perdere l'ottimismo, perché questa Juve meritava di vincere alla fine, nonostante le assenze, nonostante i problemi e le defezioni. Pirlo e la sua Juve cresceranno, ma intanto ci sono altri problemi da risolvere... il VAR! Una notte peggiore di quella di Crotone quella contro il Verona.



Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBiancoNero.com, ne parla così: