Una buona prestazione quella della Juventus a Udine, con 45 minuti impeccabili. Poi ci sta che alla prima di campionato, considerando il vantaggio di tre reti, che nel secondo tempo la squadra si sia limitata a gestire, portando ad un paio di occasioni gli attacchi dell'Udinese.



Faceva caldo, i giocatori non avevano i 90 minuti nelle gambe, qualcuno ha iniziato pure ad avere i crampi: comprensibile il limitarsi alla gestione (e il quarto gol era pure arrivato, ma in fuorigioco).



Visto che si è aperta una discussione sul rigore, va detto questo: è il solito penalty esagerato per un fallo di mani del tutto involontario, ma ormai gli arbitri preferiscono togliersi ogni responsabilità e concederli. È un vecchio problema che si trascina da qualche anno, ma c'è chi finge di dimenticarsene quando c'è di mezzo la Juve. Che a Udine meritava di vincere al netto di quel rigore.