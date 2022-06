Tanti i nomi accostati alla Juventus; da Pogba a Di Maria, passando per Perisic, fino ad arrivare a Koulibaly. Zone di campo diverse, situazioni contrattuali differenti, ma in orbita bianconera sono decine i profili valutati. Ad oggi, però, ancora nessuna ufficialità, nessun nuovo calciatore atteso davanti i cancelli del JMedical, per le visite mediche di turno.



La Juventus vive una fase di stallo sul mercato: a commentare le mosse della dirigenza Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com.



