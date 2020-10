di Marcello Chirico

Juve-Napoli non si è giocata. I bianconeri hanno vinto 3-0 a tavolino vista la mancata presenza del club azzurro a Torino e la decisione potrà essere confermata dal Giudice Sportivo nei prossimi giorni. Il caso, però, si è appena acceso. Sì, perché in ballo ci sono i club, la Lega Calcio, le Asl, il governo e tutto il sistema del mondo del pallone. La serata di ieri, tra le inosservanze del Napoli denunciate da Andrea Agnelli, ha già segnato questo campionato e rischia di essere un precedente pericolosissimo per la Serie A 2020/21.



Di tutto questo e molto altro parla Marcello Chirico, direttore editoriale de ilBianconero.com, nel suo approfondimento. Eccolo: