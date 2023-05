Riconoscere i meriti dell’avversario quando vince è il principio decubertiano alla base di ogni sport, quindi anche nel calcio (e dovrebbe esserlo sempre, non ogni tanto o solo qualche volta).Significa che il campionato è stato un monologo, sancito dai circa 70 gol segnati (che la squadra di Spalletti sicuramente supererà da qui a giugno) e i soli 23 subiti fin qui. Miglior attacca del torneo e miglior difesa. Il tutto ottenuto esprimendo spesso un gioco altamente spettacolare.Non capita sempre.. Che però magari qualcuno non ha voluto cogliere, o non ha gradito (il becerume del tifo, così come tanti avvelenatori di pozzi di professione) ritenendo che i complimenti siano dovuti a priori. Infatti così dovrebbe essere, peccato non sia l’abitudine.. Lo ha fatto utilizzando i social, diventata ormai l’agorà digitale del terzo millennio.“Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto”.Un tweet diche non è passato inosservato,. L’occasione per rinfacciare, a chi ora sfila tronfio nello stadio di Fuorigrotta, il mancato uso del bon ton in occasioni simili. Per esempio, negli anni in cui proprio la Juventus si è aggiudicata ben 9 scudetti consecutivi, stabilendo persino un record nazionale non semplice da eguagliare.In tutte quelle occasioni furono rari, se non appunto assenti le congratulazioni da parte di chi ora fa sfoggio di totale onestà e rivendica persino alcuni di quei tricolori vinti dal club bianconero,“Perché io sento di averne già vinti altri – ha dichiarato il presidente De Laurentiis, prima ancora di vincere ufficialmente questo – ma noi abbiamo sempre seguito le regole”. Al procuratore federale, e magari pure agli amici magistrati del tribunale partenopeo, dovrà però in futuro (quando si degneranno di approfondire il caso)A Napoli fanno spallucce e festeggiano, il tempo (forse) chiarirà. Nessuno vuole rovinargli la festa, a cominciare proprio dalle Procure.