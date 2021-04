7







di Marcello Chirico

La nascita e il crollo della Superlega ha detonato il mondo calcistico, spaccando club e istituzioni, unendo politica e tifosi. Nel frattempo, un campionato da giocare e una Champions da conquistare per la Juventus, che ha rialzato subito la testa dopo la sconfitta contro l’Atalanta, vincendo per 3-1 contro il Parma. Man of the match Alex Sandro, autore di una doppietta decisiva che ha regalo ai suoi compagni tre punti preziosissimi in ottica Champions. Adesso i bianconeri si trovano terzi in classifica a 65 punti, in attesa di vedere come si comporteranno Atalanta, Napoli, Lazio e Roma, impegnate in scontri diretti.



