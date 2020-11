2







di Marcello Chirico

Quando si dice vincente e convincente. La Juve piace, diverte, crea e vince. Senza soffrire, anzi sfruttando anche poco il proprio prodotto offensivo. C'è Cristiano Ronaldo a marcare la differenza tra ciò che è terrestre (gli altri) e ciò che non lo è (lui). C'è De Ligt, al rientro, prezioso, fortissimo, indispensabile. C'è una Juve bella, a cui non si rimprovera quasi nulla in questa serata. Anche se...



Di tutto questo e molto altro parla Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBianconero.com, nel video flash post partita: