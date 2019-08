Dal mare... al mercato. Il nostro Marcello Chirico è già proiettato verso la nuova stagione, "tanto il mercato è praticamente quasi chiuso". Le grandi operazioni, anche se c'è tempo fino al due settembre, è difficile che si possano chiudere: soprattutto sui nomi come Mauro Icardi e Federico Chiesa. Per IlBianconero.com, Chirico fa il punto sulle trattative della Juventus a due settimane dal termine del calciomercato. Saranno giorni caldi, ma non proprio caldissimi...



Guarda il video sul BN!